Non solo nuovi acquisti. La Juventus pensa anche alle cessioni, e in attesa di capire il futuro di Soulé e McKennie, piazza in Inghilterra Dean Huijsen. Tutto fatto per il passaggio del difensore classe 2005 al Bournemouth, in Premier: affare da 15 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Intesa ormai raggiunta tra i due club, con l'ultimo passaggio che è solo quello riguardante visite mediche e firma sul contratto.