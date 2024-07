Juventus, pronta l'offerta per Adeyemi

Il club bianconero ha un'offerta pronta per cercare di portare a Torino Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund. Per il giocatore ci sarebbe un contratto da 4 milioni a stagione più un altro di bonus

La Juventus ha nel mirino l'esterno del Borussia Dortmund Karim Adeyemi . Il club infatti ha pronta un'offerta da 35 milioni più altri 10 di bonus , di cui 5 semplici da centrare e 5 invece più complicati, per provare a convincere il Borussia Dorrtmund. Nei giorni scorsi, intanto, Cristiano Giuntoli ha incontrato il padre dell'attaccante del club tedesco. Al classe 2002 è stato proposto un contratto da quattro milioni di euro annui più uno di bonus.

Tutti i numeri

Classe 2002, sono 34 le partite totali giocate da Adeyemi nel corso dell'ultima stagione tra tutte le competizioni. Cinque i gol messi a segno (uno anche al Milan nella fase a gironi) e due gli assist in un'annata chiusa con la finale di Champions League (giocata per 72') persa contro il Real Madrid. Una stagione caratterizzata dall'infortunio ai legamenti che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. L'esterno gioca prevalentemente a sinistra, ma all'occorrenza anche a destra: il suo contratto con il Dortmund scade nel 2027.