Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere in Francia: la trattativa con l'Olympique Marsiglia sarebbe in stato avanzato. Lo riporta L'Equipe, spiegando che l'ex centrocampista della Juventus dovrebbe firmare un biennale e mettersi subito a disposizione di De Zerbi. Per Rabiot sarebbe un ritorno in Ligue 1 dopo gli anni trascorsi al Paris Saint-Germain.