L’ Atalanta ha messo gli occhi in casa Fiorentina , puntando il mirino su Nico Gonzalez . Forte l’interesse da parte dei nerazzurri : al momento però non ci sono stati contatti diretti tra i due club , ma l’Atalanta sta cercando di capire come poter impostare l’operazione di mercato qualora i viola dovessero aprire alla cessione . Il nome di Nico Gonzalez è anche sul taccuino della Juventus che però (a ora) è impegnata sul fronte Adeyemi : offerta da 35 milioni più altri 10 di bonus , di cui 5 semplici da centrare e 5 invece più complicati.

I numeri in stagione

44 le partite totali nell’ultima stagione in maglia Fiorentina, conclusa con l’amara sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos. Sedici le reti messe a segno (12 in Serie A e 4 in Europa), per un giocatore che può occupare indistintamente sia la corsia mancina che quella destra in attacco, disponendosi all’occorrenza anche nel ruolo di seconda punta. Arrivato in viola dallo Stoccarda nel 2021, l’argentino ha collezionato 125 match con la maglia della Fiorentina: per lui un totale di 38 gol e 19 assist.