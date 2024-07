Il difensore ex Atletico e oggi svincolato vuole aspettare e valutare altre proposte. La trattativa, già difficile in partenza, si è quindi chiusa. Il Bologna è alla caccia di un sostituto di Calafiori

Hermoso dice no al Bologna. Il difensore spagnolo, centrale e all'occorrenza terzino sinistro, vuole aspettare e valutare altre proposte. Classe 1995, cresciuto nel settore giovanile del Real e all'Atletico dal 2019, ha visto scadere il proprio contratto il 30 giugno scorso. La trattativa, già difficile in partenza, può quindi considerarsi chiusa. Il Bologna continuerà quindi la sua ricerca per un difensore dopo la partenza di Calafiori in Premier all'Arsenal.