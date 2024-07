Dopo aver ufficializzato Pavlovic, il club rossonero continua il restyling in difesa: si avvicina sempre di più il terzino destro brasiliano Emerson Royal. Si dovrebbe chiudere per una cifra pari a 15 milioni più bonus, mentre il giocatore continua a spingere per accelerare il trasferimento

