Milan, Pavlovic in sede per la firma

Il Milan è pronto ad accogliere Pavlovic, arrivato in sede per firmare il contratto. Poi mancherà soltanto l'annuncio ufficiale. I rossoneri sono vicini a chiudere anche la trattativa per Emerson Royal. Abraham resta il primo nome per l'attacco, ma ancora non ci sono stati contatti con la Roma

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE