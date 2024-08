Per sostituire Nico Gonzalez, per il quale l'Atalanta sta spingendo più della Juventus, la priorità è Albert Gudmundsson del Genoa. A centrocampo accordo con il Venezia per l'arrivo di Tessmann, ma manca quello con gli agenti dello statunitense. Per la porta si stanno valutando diversi profili: il preferito è Stefano Turati del Sassuolo, proposto anche de Gea

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE