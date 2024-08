Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Per sostituire Nico Gonzalez, per il quale l'Atalanta sta spingendo più della Juventus, la priorità è Albert Gudmundsson del Genoa. A centrocampo è sempre più vicino Tessmann, possibile chiusura in giornata: accordo con il Venezia raggiunto per circa 6 milioni, si sta limando l'intesa con gli agenti. Per la porta si stanno valutando diversi profili: il preferito è Stefano Turati del Sassuolo, proposto anche de Gea

