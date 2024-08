Che il Milan voglia Youssuf Fofana non è un segreto. I rossoneri da diversi giorni stanno lavorando per portare il centrocampista classe '99 in Italia e domenica hanno presentato la prima offerta ufficiale al Monaco (da 17 milioni, i francesi ne chiedono 35 nonostante il solo anno di contratto rimanente). Ad alimentare queste voci di mercato ci ha pensato lo stesso calciatore in un siparietto su Instagram con Moussa Diaby: "Vieni al Milan mi campione", ha commentato l'esterno offensivo dell'Al-Ittihad sotto l'ultimo post di Fofana; la risposta non ha tardato ad arrivare: "Se sei tu a chiederlo fratello mio", con diverse faccine sorridenti.