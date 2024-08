Ospite a Speciale Calciomercato, il dirigente bianconero ha risposto così sul possibile ritorno di Alexis Sanchez: "Non voglio creare false aspettative. Lui qui ha lasciato il cuore, non escludo possa succedere ma per adesso non ci sono trattative". E su Samardzic: "Richiesto dai club perché è forte, contento di averlo e che resti. In caso di offerta congrua se ne può parlare, ma la nostra intenzione non è vendere"

