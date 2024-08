L'Europa grazie a Betis e Barcellona, e il rap come hobby

Classe 1999, Emerson lascia il Brasile nel 2019 dopo aver giocato con le maglie del Ponte Preta e dell’Atletico Mineiro, vero e proprio trampolino per il salto in Europa. Due stagioni al Betis, che lo acquista in sinergia con il Barcellona. Ma al Betis giocherà, in blaugrana praticamente mai. Lì resterà il tempo della preparazione estiva e di tre presenze in campionato, poi il passaggio al Tottenham. Inizialmente con qualche difficoltà. L’arrivo di Conte cambia tutto e lo fa diventare uno degli uomini chiave del suo gioco. E presto potrebbe diventarlo anche per Fonseca. Non definitelo però l’alter-ego di Theo, perché difende di più, perché spinge di meno e soprattutto tira di meno. A differenza di Calabria invece gioca maggiormente dentro il campo e recupera più palloni. Perfezionista nel lavoro, rapper nel tempo libero. Un pò come Rafa Leao, che lo aspetta al Milan. Per duettare in campo e nelle sale di registrazione. L’obiettivo? La cima delle classifiche.