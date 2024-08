La Fiorentina spinge per Gudmundsson e ha presentato la prima offerta al Genoa sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 20 milioni

La Fiorentina ha presentato la prima offerta ufficiale al Genoa per Albert Gudmundsson, attaccante islandese individuato come profilo ideale per rafforzare la squadra di Palladino: prestito oneroso a 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto legato a varie condizioni a 20 milioni. Il Genoa vorrebbe alzare la cifra del prestito, ma ci sono ottime possibilità che le squadre riescano a trovare un accordo.