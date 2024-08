A Pescara stasera torna in campo la nuova Juve di Thiago Motta (diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) ma contro i francesi del Brest non ci sarà Federico Chiesa: l’attaccante non è stato infatti convocato, per ragioni di mercato, così come Djalò e Nicolussi-Caviglia. Prima convocazione, invece, per il nuovo acquisto brasiliano Douglas Luiz

Un’assenza che sa di indizio di mercato. Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida che la Juventus giocherà stasera a Pescara contro il Brest (match in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Insieme all’attaccante della Nazionale, tra i 22 convocati da Thiago Motta per il test contro il francesi, non ci sono nemmeno Tiago Djalò e Nicolussi-Caviglia, anche loro per ragioni di mercato. Mancano poi l’infortunato Miretti e tutti quegli altri giocatori che non rientrano nel progetto e sono sul mercato (da Arthur a Rugani, da De Sciglio a Szczesny fino a Kostic). Prima convocazione con la Juve, invece, per il nuovo acquisto brasiliano Douglas Luiz.