Ennesima esclusione per il giocatore francese: il classe 1999 non prenderà parte all'amichevole contro il Lecce di Gotti. Situazione di stallo al momento però tra i due club: non c'è intesa su formula e cifre, ma Todibo vuole solo i bianconeri

Ancora una volta fuori. Jean-Clair Todibo non è nell'elenco dei convocati del Nizza per l'amichevole in programma domenica 4 agosto contro il Lecce di Luca Gotti. Ennesima esclusione per il difensore francese classe 1999 che continua ad aspettare la Juventus (ha già detto no al West Ham), che ormai da tempo ha messo gli occhi sull'ex Barcellona.