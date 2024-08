Carboni-Inter, rinnovo e prestito al Marsiglia

L'attaccante argentino - lo scorso anno in prestito al Monza - ha rinnovato il contratto con i nerazzurri, prima della partenza in prestito per Marsiglia. L'Inter mantiene comunque il diritto di recompra per il giocatore

Valentin Carboni - di ritorno dagli impegni con l'Argentina in Copa America - ha raggiunto questa mattina la sede dell'Inter, insieme al suo agente Beppe Riso, per mettere la firma sul rinnovo di contratto, prima del trasferimento al Marsiglia in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto. I nerazzurri mantengono l'opzione di recompra sul giocatore, autore di 2 gol e 4 assist nell'ultima stagione in prestito al Monza. "Pronto a cominciare. Obiettivo? Giocare e fare il meglio possibile", le dichiarazioni dell'argentino all'uscita dalla sede dell'Inter. Nel pomeriggio Carboni partirà per la Francia, per aggregarsi al gruppo del suo nuovo allenatore De Zerbi.