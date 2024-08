Hummels-Bologna no, offerta per Logan Costa

Il giocatore tedesco non vestirà la maglia rossoblu nella prossima stagione. Le parti si sono allontanate e non ci sono più i tempi tecnici per trovare un accordo. Il Bologna stringe per Logan Costa del Tolosa formulando un'offerta e monitora sempre Jaka Bijol dell'Udinese. Per il secondo, la richiesta dei friulani è ritenuta troppo alta al momento

Mats Hummels non sarà un nuovo giocatore del Bologna. Quella che sembrava essere molto più che una semplice suggestione non è diventata realtà. Alla base del 'fallimento' della trattativa, la volontà del giocatore ex Borussia Dortmund di prendere altro tempo (situazione molto vicina a un rifiuto) e dall'altra la decisione del Bologna di non voler aspettare oltre. Dunque, due versioni e posizioni differenti, culminate nell'allontanamento tra le parti giunte a considerare che non ci fossero più i tempi tecnici per venirsi incontro. Allo stato attuale, dunque, l'unica certezza è che Hummels non giocherà nel Bologna nella prossima stagione. Il campione tedesco potrebbe ancora sperare di giocare in Italia, o alla Roma (ma non c'è ancora un interesse concreto) o al Milan nel caso i rossoneri dovessero cedere ancora un difensore e decidere di puntare sull'esperto tedesco. Al momento solo scenari.