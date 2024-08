Il Milan è vicino all'accordo con il Tottenham per il trasferimento di Emerson Royal in rossonero: la chiusura potrebbe arrivare in serata o domani. Per Fofana, invece, si inserisce il Manchester United, che destabilizza la trattativa dando forza al Monaco che chiede 35 milioni

Continua la trattativa per portare Emerson Royal in rossonero: il Milan è vicino a trovare l'accordo con il Tottenham, mentre quello con il terzino già c'era. La distanza rimane di meno di un milione. La società rossonera conta di chiudere nelle prossime ore, già in serata o nella giornata di domani. Rimane importante, invece, la distanza con il Monaco per Fofana, resa più difficile da un inserimento del Manchester United, che però non ha ancora fatto un'offerta ufficiale. Il centrocampista continua ad avere preferenza rossonera. Se dovesse arrivare l'apertura alla squadra inglese potrebbe essere un problema per il Milan, perché questo potrebbe dare più forza alla richiesta del Monaco di 35 milioni. L'offerta del Milan verrà migliorata, perché Fofana è un obiettivo dei rossoneri.