La Juventus e Todibo sono più vicini . I bianconeri infatti hanno deciso di modificare le condizioni dell'obbligo di riscatto dal Nizza, avvicinandosi alle richieste del club francese. In attesa di una risposta aumenta la fiducia da parte della Juventus con Giuntoli che, dopo aver incontrato il Nizza in un blitz in città, ha parlato con l'agente del difensore e gli intermediari che curano l'operazione di mercato facendo capire loro la bontà della proposta fatta. Affare da circa 35 milioni di euro con Todibo che vuole solo la Juventus con la quale ha già trovato l’accordo sulla base di un quinquennale .

Juventus al lavoro anche per le cessioni

Un messaggio che fa capire quale sia la volontà del giocatore. Federico Chiesa torna a pubblicare sui social e lo fa tramite un post su Instagram che lo ritrae esultare con la maglia della Juventus. Nessuna parola ma due emoji che richiamano al bianconero. L’attaccante non rientra nei piani di Thiago Motta, tant’è vero che non è stato convocato nelle amichevoli contro Brest e Juventus Next Gen. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025 e la società bianconera lo ha messo sul mercato.