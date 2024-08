Il brasiliano si presenta come nuovo centrocampista della Juventus: "Mi ha impressionato la grandezza di questo club. Sono molto felice di essere qua. Danilo e Bremer mi hanno aiutato molto nel corso di questa trattativa". Sul ruolo e su Thiago Motta: "Abbiamo un rapporto positivo. Vorrei giocare vicino alla porta". E sull’amore per la Juventus: "Ho sempre utilizzato la Juve ai videogames. Utilizzavo sempre Nedved e Davids. Già da lì avevo capito la grandezza di questo club"

"Mi ha impressionato la grandezza di questo club . Sono molto felice di essere qua. Sarà una stagione importante nella quale lotteremo tutti insieme". Così Douglas Luiz , nuovo centrocampista della Juventus , nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. " La grandezza di questo club parla da sola . Quando ho saputo dell’interesse della Juventus ho pensato solo a quello . È un passaggio importante per me della carriera".

"Danilo e Bremer mi hanno aiutato molto"

Il centrocampista arriva in bianconero dopo gli anni in Premier League. Ruolo importante all’interno della trattativa lo hanno ricoperto Danilo e Bremer, suoi connazionali: "Mi hanno aiutato molto. Tutti i giorni, quando ero col Brasile, mi svegliavo e Danilo urlava 'Forza Juve'. E questo fa la differenza". Poi, sulle sue sensazioni sulla Serie A: "Il mio punto di riferimento è stato Adriano l’imperatore. Per la Juve invece dico Felipe Melo e Danilo. Ora però sono preparato per questo momento. Sono pronto". Sul ruolo, invece: "Non ho delle preferenze sul ruolo, ma vorrei stare più vicino alla porta". E su Thiago Motta: "Sembra che ci conosciamo da tempo. Ti dà libertà di parlare di tattica e di aspetti di gioco. Abbiamo un rapporto positivo".