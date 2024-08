Gli azzurri lavorano per portare Neres in Italia: il classe '97 ha aperto al trasferimento ma servirà un investimento da almeno 25 milioni. Intanto Cajuste al Brentford per 12 milioni, giornata decisiva per Gaetano al Parma. Brescianini arriverà in prestito con obbligo di riscatto, mentre per Gilmour offerti 10 milioni più bonus ma servirà un rilancio (richiesta del Brighton 12 milioni più 3)

