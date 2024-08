Nuovo nome per la Roma, in particolare per la difesa. Parliamo di Loic Badé, giocatore classe 2000 del Siviglia. L'idea dei giallorossi sarebbe quella di inserire delle contrapartite tecniche nell’operazione, considerando i diversi giocatori in uscita. Il Siviglia, però, al momento chiedo solo cash con una richiesta di 20 milioni di euro. Le parti, dunque, sembrano essere ancora lontane da una possibile intesa, ma l’interesse verso il francese dimostra come i giallorossi vogliano intervenire anche sul fronte difensivo.