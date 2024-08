Gilardino: “Retegui inaspettato ma ho fiducia"

" E' normale che con la cessione di Retegui dal punto di vista tecnico in questo momento non possa essere felice, ma è stata talmente veloce, immediata e inaspettata anche per la società . Non entro nei particolari dei bilanci della società, parlo di quello che è sotto il mio controllo, il campo e i giocatori che ho a disposizione". Così Alberto Gilardino alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia domani sera contro la Reggiana nel giorno dell'addio di Mateo Retegui , passato all'Atalanta. A tenere banco però anche il possibile addio di Gudmundsson , corteggiato dalla Fiorentina , con il Genoa che rischia di perdere i suoi due attaccanti principali in pochi giorni e con il campionato alle porte. " La situazione di Albert la conoscete tutti -ha spiegato Gilardino- Ho detto alla società che ho bisogno di capire nel giro di una settimana veramente chi è dentro . Domani abbiamo la Coppa e tra una settimana il campionato. Capisco benissimo il mercato e le difficoltà. Ma io ho la necessità di capire chi sarà al Genoa in questa stagione. Nello stesso tempo mi auguro che questa evoluzione sia velocizzata ".

" Retegui e Gudmundsson sono importantissimi dal punto di vista tecnico -ha proseguito “Gila”- Detto questo mi riferisco al nostro popolo: traiamo le conclusioni a fine mercato. Calma e pazienza . Ho grandissima fiducia nella direzione sportiva, ci sono massimo confronto e massimo colloquio continuo sia per i ragazzi a disposizione sia per eventuali ricambi. Stiamo calmi, portiamo pazienza e poi a fine mercato sarà normale tirare somme e fare valutazioni e capire reali obiettivi stagionali, questo sarà fondamentale". Messaggio chiaro dunque quello di Gilardino, al club e tifosi. " Vogliamo rimanere competitivi ma so che c'è tanta aspettativa e ci sono 28 mila abbonati. L'importante a fine mercato sarà essere molto chiari, io per primo, sugli obiettivi stagionali ".

Gilardino tra assenze e possibile derby

"Sarà la prima ufficiale davanti al nostro popolo e abbiamo il desiderio di fare una partita gagliarda -ha spiegato l'allenatore biellese- Sarà una sfida secca, per questo dovremo mantenere grande attenzione mentale, equilibrio e ordine. Però posso dire che sono molto contento dei ragazzi con cui abbiamo lavorato sino ad oggi, perché ho un gruppo coeso che ha dato molto e ha fatto ottime cose". Gilardino al di là del mercato dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. "Marcandalli, Ankeye, Ekuban, Matturro non ci daranno, mentre Gudmundsson è ancora da valutare. Per questo avrò in panchina tanti giovanissimi: Pittino, Calvani, Honest, Accornero, Papadopouolos, Fini ed Ekhator. Ma confido in chi scenderà in campo dall'inizio e in chi sarà in panchina". In caso di qualificazione contro la Reggiana, nel prossimo turno il Genoa potrebbe ritrovarsi di fronte la Sampdoria, per un derby che manca dalla stagione 2021/2022. I blucerchiati dell'ex centravanti genoano Coda (ceduto proprio in questa sessione alla squadra allenata da Pirlo), per sfidare i rossoblu, dovranno però eliminare domenica il Como.