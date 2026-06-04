L'Inter si avvicina sempre più ad Ivan Provedel come secondo portiere: i Campioni d'Italia sono pronti a spendere tra i due e i tre milioni di euro per acquistare il 32enne di proprietà della Lazio

Con Yann Sommer ai saluti e Josep Martinez promosso come portiere titolare, l'Inter è pronta a chiudere il colpo Provedel per il ruolo di secondo portiere. Nei giorni scorsi, i nerazzurri avevano individuato, nel 32enne ex Spezia, il profilo ideale da affiancare a Martinez come portiere di riserva. A Formello, si sono incontrati gli agenti del calciatore e la Lazio, a cui l'Inter dovrebbe sborsare una cifra compresa tra i due e i tre milioni di euro per chiudere la trattativa. L'Inter, dunque, si avvicina al primo acquisto del suo mercato estivo.