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Lecce, Tiago Gabriel nel mirino del Bournemouth: le news di calciomercato

Calciomercato
©Getty

Tiago Gabriel attira l'interesse della Premier League: il difensore del Lecce, infatti, è un obiettivo del Bournemouth, che ha già visionato diverse volte il giocatore portoghese

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Tiago Gabriel è stato uno dei giocatori simbolo della salvezza di quest'anno del Lecce. Il difensore portoghese, arrivato nello scorso mercato estivo dall'Estrela Amadora, potrebbe lasciare la Serie A dopo un solo anno di permanenza. Il Bournemouth, infatti, ha come obiettivo di mercato proprio Tiago Gabriel, che piace molto a Tiago Pinto, ds del club inglese e vecchia conoscenza della Serie A (dal 2021 al 2024 è stato Direttore Generale della Roma). Il Bournemouth, già a partire da gennaio, avrebbe visionato più volte il difensore del Lecce, per il quale potrebbe presto arrivare un'offerta dall'Inghilterra.

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