Jean-Clair Todibo non sarà un giocatore della Juventus. Dopo il forte inserimento delle ultime ore, il difensore ha dato il suo ok definitivo al West Ham e nella giornata di venerdì svolgerà le visite mediche a Londra. Il francese, che aveva dato la sua parola ai bianconeri e detto agli "Hammers" che non sarebbe andato lì, ha cambiato idea e continuerà la sua carriera in Premier League.