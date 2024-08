Gian Piero Gasperini è pronto ad accogliere il suo nuovo terzino: tutto fatto per Marc Pubill, classe 2003 che arriverà dall'Almeria con tanto di medaglia d'oro al collo (metaforicamente) dopo il successo con la nazionale spagnola alle Olimpiadi battendo la Francia padrona di casa. Prima le conferme delle indiscrezioni che arrivavano dalla Spagna, poi l'accelerata decisiva da parte dell'Atalanta che si assicura Pubill per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Giocatore atteso in serata in Italia, mentre nella giornata di domani svolgerà le visite mediche.

