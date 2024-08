Con un indizio social l’Udinese si appresta ad annunciare il ritorno di Alexis Sanchez in bianconero. L’attaccante cileno ha firmato nella giornata di sabato 10 agosto il contratto che lo legherà alla squadra di Runjaic per la prossima stagione

L’immagina di un leone, nonché simbolo di Alexis Sanchez. È questo l’indizio social che l’Udinese ha diffuso su X per prepararsi ad annunciare il ritorno in bianconero dell’attaccante cileno che, dopo l’addio all’Inter, ha deciso di restare in Italia firmando, da svincolato, per la squadra di Runjaic. Nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, Sanchez è arrivato a Udine e nella mattinata di oggi, 10 agosto, ha messo la sua firma sul contratto.