L'Udinese sta insistendo per quello che sarebbe il romantico ritorno in Friuli di Alexis Sanchez, arrivato neanche ventenne e ripartito 13 anni fa con destinazione Barcellona. L'ex Inter è attualmente svincolato: c'è l'OM oppure la scelta bianconera, tutta di cuore. Ma ricordi chi giocava con lui? Era un'Udinese con un attacco da 742 gol in carriera

