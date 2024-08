L'allenatore azzurro vorrebbe sedici-diciotto giocatori titolari per affrontare la stagione: da Lukaku e Gilmour, passando per Brescianini e David Neres. E intanto la cessione di Osimhen non si sblocca

Premessa. Sapeva già tutto. I "Conte" se li era fatti. La notte di Coppa non gli ha aggiunto nulla. Né fatiche, né ansie. E neppure quel senso di vuoto guardando la panchina e l’area di rigore. Aveva tutto ben chiaro in testa. Quel che manca e quel che serve. Quel che vuole. Più titolari: sedici-diciotto, e dunque altri 5 acquisti. Più soluzioni con più varietà e più scelte. Il palleggio di Gilmour in mezzo al campo, il talento di David Neres per la trequarti. E Brescianini. Ma soprattutto i chili, le spalle grosse e i gol sotto porta di Lukaku. La voce di Conte. Voce del verbo faticare: declinato in vario modo, ma sempre con i toni fermi. E adesso anche preoccupati. In principio sembró una raccomandazione. Con leggerezza. Ora invece è il principio di ogni discorso. E la società ne condivide il pensiero. Ci sono paletti e condizioni da rispettare. I costi, gli ingaggi e una certa filosofia aziendale. Ma la squadra dello scudetto si è ormai oggettivamente ristretta. E va allargata, sin dalla taglia del centravanti. Osimhen è adesso di peso per il bilancio, gli umori e le strategie. E così come è, la situazione bloccata impone sforzi e rischi mai visti. Anche prendere Lukaku con il timore di ritrovarsi tutti e due i centravanti insieme. Moltiplicando sì le potenzialità, ma pure i problemi. 9 per 9. Che intanto però fa sempre 81. Il numero di Raspadori.