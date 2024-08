Napoli, iniziate le visite mediche di Brescianini

Il centrocampista classe 2000 è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club azzurro: operazione con il Frosinone chiusa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni (il 50% entrerà nelle casse del Milan). Intanto il Brentford ha deciso di non andare avanti nell'operazione Cajuste

