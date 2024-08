L'attaccante senegalese, autore di una doppietta, è stato fischiato dai suoi tifosi nel corso del match di Coppa Italia contro lo Spezia. In programma un incontro tra il suo agente e la Lazio per provare a raggiungere l'intesa economica per il suo trasferimento in biancoceleste

