Tutto fatto per il passaggio dell’attaccante senegalese alla Lazio. Dia ha scelto i biancocelesti salutando la Salernitana: nell'affare la contropartita sarà Fabio Ruggeri, difensore centrale. Nella giornata di domani visite mediche e firma per un'operazione da circa 12 milioni di euro

Boulaye Dia sarà un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante della Salernitana ha accettato l’offerta della squadra di Baroni e domani, 16 agosto, si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto (dovrebbero essere 4 anni a 2 milioni di euro a stagione) che lo legherà ai biancocelesti. Nell'affare anche il giovane Fabio Ruggeri, difensore centrale della Primavera, che invece farà il percorso inverso. Operazione da circa 12 milioni di euro. Termina, dunque, il percorso del senegalese in maglia granata, dopo aver lasciato l’Arechi tra i fischi nell'ultima partita, in Coppa Italia, contro lo Spezia lunedì 12 agosto. Per Dia la passata stagione è stata abbastanza particolare, considerando la scelta di farlo allenare a parte dalla seconda metà di stagione per motivi legati al mercato. Per lui 17 presenze con 4 gol realizzati.