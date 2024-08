Bastava muovere una pedina per scatenare l'effetto domino e così è stato. La chiusura dell'affare Andrea Pinamonti al Genoa (un ritorno in rossoblù) in prestito oneroso con diritto di riscatto, di fatto libera Albert Gudmundsson che sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Operazione in prestito con obbligo a determinate condizioni per una cifra totale che toccherà i 25 milioni. L'arrivo del quasi ex Genoa a Firenze interessa da vicino anche il futuro di Nico Gonzalez. L'argentino, nelle ultime settimane, non ha nascosto la propria volontà di voler lasciare Firenze forte anche di una promessa strappata alla società in caso di offerta da parte di una big. La Juventus ha messo sul piatto una proposta da 30 milioni di euro più bonus per convincere la squadra viola, ricevendo un no perché non c'era il sostituto dell'argentino. Ora che l'alternativa c'è, i bianconeri si aspettano l'ok definitivo dalla società di Commisso e le prossime ore potrebbero essere decisive. Nico vuole giocare la Champions League.