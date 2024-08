Dopo il trasferimento di Retegui all'Atalanta, Alberto Gilardino spinge per rinforzare l'attacco: il nome in pole è quello di Andrea Pinamonti, che ha già indossato la maglia rossoblù (2019-2020). I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è ben avviata

