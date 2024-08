Genoa, iniziate le visite mediche di Pinamonti

Andrea Pinamonti è tornato a Genova . Questa mattina l’attaccante, proveniente dal Sassuolo , ha iniziato le visite mediche in città poi se non ci saranno imprevisti firmerà il suo contratto nella sede del Genoa , dove ritorna dopo 4 anni dalla prima volta. Arrivò nella stagione 2019/2020, in prestito dall’ Inter , proprio l’avversario che il Genoa domani alle 18.30 sfiderà allo stadio Ferraris nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A . Se le tempistiche previste del club ligure verranno rispettate, Pinamonti si allenerà già nel pomeriggio con la squadra nel centro sportivo di Pegli e verrà convocato per la sfida di domani contro i campioni d’Italia. La formula pattuita con il Sassuolo è quella del prestito oneroso a 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14.

Pinamonti, carriera e numeri

L’attaccante trentino nato a Cles ha 25 anni e inizierà la sua nona stagione in Serie A. Nelle prime due, con l’Inter, è rimasto a disposizione della Primavera ma togliendosi la soddisfazione del debutto in A a 17 anni. Le prime esperienze da titolare con il Frosinone nella stagione 2018-2019 (27 presenze e 5 gol) e poi -sempre in prestito dai nerazzurri- proprio al Genoa. Nel 19/20, stagione che sulla panchina rossoblu vede alternarsi tre allenatori diversi (Andreazzoli, Thiago Motta, Nicola) Pinamonti gioca 32 partite segnando 5 gol. A fine stagione ritorna all’Inter, dove vince lo scudetto con Conte giocando 8 gare e segnando un’unica rete (destino: alla Samp). L’anno successivo i nerazzurri lo danno in prestito all’Empoli: con i toscani, 36 presenze in campionato e 13 gol, suo massimo score in A finora. Numeri che convincono il Sassuolo a investire su di lui, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. In neroverde resta due anni: 5 gol al primo anno, 11 quello passato, coinciso però con la retrocessione del Sassuolo. Ora il ritorno a Genova: 4 anni dopo l’ultima volta. Nelle aspettative dei dirigenti rossoblu, per raccogliere l’eredità di Retegui, che la scorsa stagione non riuscì ad andare in doppia cifra in campionato. Al contrario di Pinamonti.