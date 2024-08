L'attaccante nigeriano ha chiesto alla società di non essere inserito nella lista dei convocati per Lecce per ragioni legate al calciomercato: ha fatto capire che può avere tra le mani una proposta da parte del PSG, ma all'Atalanta non è stata presentata nessuna offerta da parte del club francese. In questo momento Gasperini ha solo tre attaccanti a disposizione: Retegui, De Ketelaere e il giovane Vavassori

Non c’è Ademola Lookman nella lista dei convocati dell’Atalanta per la trasferta di Lecce (match in programma lunedì 19 agosto alle 18.30 in diretta su Sky Sport Uno). L’attaccante nigeriano, eroe di Dublino con la tripletta che ha steso il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, non è fuori a causa di un infortunio: ha chiesto lui stesso alla società di non essere convocato per questioni di mercato.