Operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi per strapparlo al Benfica. L'arrivo a Roma nel tardo pomeriggio, mentre nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche con gli azzurri

David Neres sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il brasiliano è pronto a iniziare la sua prima avventura in Italia dopo l'arrivo nel tardo pomeriggio di oggi, a Roma. Nella Capitale, nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Accelerata decisiva da parte degli azzurri che, nei piani iniziali, avrebbero voluto prima chiudere l'affare Lukaku per poi ultimare l'arrivo del classe 1997. Negli ultimi giorni sono stati formalizzati tutti gli accordi, con il giocatore che è rimasto fuori dalla sfida di campionato contro il Casa Pia, terminata 3-0 in favore del Benfica. Operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi.