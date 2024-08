Nel pre di Lecce-Atalanta, le parole dell'ad nerazzurro: "Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni ma siamo molto tranquilli, alla fine decide sempre la società. Spesso i giocatori vengono consigliati male, il nostro obiettivo è quello di tenere i big presenti in rosa perché per la prima volta la società non ha bisogno di cedere i calciatori più importanti"

Esordio in campionato per l'Atalanta che a Lecce apre la sua Serie A. Nel pre partita, a Sky Sport, sono arrivate le parole dell'ad Luca Percassi che ha fatto il punto sul mercato: "Dobbiamo sempre mantenere la nostra identità e avere chiari i nostri obiettivi. Al termine della scorsa stagione avevamo quello di confermare tutti i 'big' perché per la prima volta la società non ha bisogno di cedere i migliori, protagonisti di un'annata straordinaria. Poi il mercato porta turbolenze, non ci aspettavamo determinate cose ma siamo tranquilli perché la proprietà è disposta a investire. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Siamo molto tranquilli. Non vediamo l'ora che finisca questo calciomercato. Tutti i giocatori sono giocatori dell’Atalanta, e sarà sempre la società a decidere. Spesso a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune, il mercato aperto quando si gioca e con tempistiche infinite andrebbe regolamentato, ci abbiamo provato questa estate ma non ci siamo riusciti per l'intervento della Lega araba".