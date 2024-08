La Dea cerca un esterno destro come rinforzo dopo che la trattativa per Wesley si è bloccata a causa delle esigenze di campo del Flamengo: contatti in corso per Bellanova e lo svincolato Cuadrado

Il mercato dell'Atalanta non si fermerà a Samardzic. I bergamaschi, partiti alla grande in campionato con un netto 4-0 sul campo del Lecce, sono alla caccia di un rinforzo sulla fascia destra. Era tutto fatto per Wesley ma la trattativa è ora in stand-by a causa della richiesta del Flamengo di aspettare per poterlo schierare nelle prossime partite e così la Dea ha deciso di guardarsi attorno in attesa di ulteriori novità. Sono due i nomi su cui sta lavorando, con contatti in corso nelle ultime ore: il primo è quello di Raoul Bellanova, terzino del Torino per il quale il presidente Cairo chiede almeno 20 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che l'Atalanta era pronta a investire per Wesley. L'alternativa porta, invece, a Juan Cuadrado, svincolato dopo l'annata all'Inter passata per la maggior parte in infermeria a causa dell'operazione al tendine d'Achille.