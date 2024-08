Lo stesso Antonio Conte ha detto che la questione Osimhen è un "affare tra il calciatore e la società". Il nigeriano vuole andare via ma la dirigenza non ha ancora ricevuto offerte ritenute valide per il suo numero nove. Osimhen intanto non è stato convocato per la prima giornata persa contro il Verona, ed è ai margini della rosa mentre non si registrano accelerate da parte di Psg, Chelsea o club arabi