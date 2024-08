Fatta per l’arrivo di Nico Paz dal Real Madrid, il Como punta anche a chiudere la trattativa per Sergi Roberto. Contatti continui con l'ex Barcellona (ora svincolato). Si lavora per trovare l'intesa sulla base di un accordo biennale

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus, il Como è tornato a pensare al calciomercato. I biancoblù, nella giornata di oggi, 21 agosto, proveranno a spingere per trovare la quadra per l’ex Barcellona Sergi Roberto (al momento svincolato). I contatti tra le parti sono continui, da capire se si riuscirà a trovare l’intesa definitiva con il 32enne che firmerebbe un contratto biennale . Al Barcellona la passata stagione, Sergi Roberto vanta 14 partite giocate con 3 gol e 2 assist . 5 , invece, le sfide di Champions League alle quali ha preso parte lo spagnolo, mentre sono 3 quelle in Coppa del Re .

Preso Nico Paz, si punta Maximo Perrone

Non solo però Sergi Roberto. Se per lo spagnolo la trattativa va avanti, è invece tutto fatto per il talento del Real Madrid Nico Paz. Il classe 2004 ha dato la sua apertura al Como nella giornata di martedì 20 agosto e si appresta ad arrivare a titolo definitivo con la recompra. Per Nico Paz, sono 8 le presenze con la maglia del Real Madrid con 1 gol realizzato. Di queste 8, 3 sono state in Champions League tra cui una anche contro il Napoli. 4, invece, le presenze in campionato mentre solo 1 apparizione in Coppa del Re. Oltre a loro, i biancoblù pensano anche a Maximo Perrone, classe 2003 di proprietà del Manchester City.