È l'ultimo acquisto dei biancocelesti e si è presentato ai nuovi tifosi ai microfoni di Lazio Style Channel. Boulaye Dia è arrivato dalla Salernitana con la voglia di stupire: "Per me è importante giocare nella Lazio, è un bello step essere qui. Vengo da una stagione molto difficile e voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Baroni è un allenatore tranquillo, che non urla tanto ma si fa capire. Il gruppo mi sembra come una famiglia, stiamo tutti insieme e viviamo bene. È un bello spogliatoio". Dia si giocherà con Castellanos un posto da titolare, ma non è preoccupato dalla concorrenza anzi la ritiene un aspetto positivo: "È sana, ci aiuta tra di noi e aiuta tutta la squadra. Uno deve essere sempre forte e questo avvantaggia tutti. Per me è importante che i compagni abbiano la qualità per superare l'avversario e servirci dentro l'area per fare gol".

