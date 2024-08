Anche le uscite nel mercato del Milan. Bennacer ha offerte dall'Arabia e potrebbe salutare: in caso di uscita dell'algerino assalto a Manu Koné del Gladbach. Richieste dal Qatar, invece, per Adli

Dopo gli arrivi dal mercato che hanno rinforzato la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, in casa Milan ora l'obiettivo è sfoltire. Tra i giocatori in uscita ci sono Bennacer e Adli. Il primo ha diverse richieste dall'Arabia: non è vicina la definizione della sua cessione ma dinanzi a un'offerta importante il centrocampista è pronto a salutare l'Italia. Con la partenza dell'ex Empoli, il Milan andrebbe su Koné (che ha lo stesso procuratore di Maignan) del Borussia M., sul quale si è inserita anche la Roma di De Rossi. Il Qatar invece è sulle tracce di Adli, anche sul francese si attendono sviluppi.