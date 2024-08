Introduzione

Hanno sborsato milioni su milioni sul mercato, ma non sono mai riuscite ad arrivare allo scudetto negli ultimi 10 anni. In questa speciale classifica di Transfermarkt dominano le inglesi: davanti a tutti c'è lo United, più di un miliardo e mezzo senza mai conquistare una Premier che manca dai tempi di Sir Alex Ferguson. Alcune di loro hanno comunque trionfato nelle coppe nazionali, o addirittura in Europa - come Roma e Atalanta, le due italiane in top 20. Clamoroso il podio del Tottenham: più di un miliardo senza alcun trofeo in bacheca…

