L'amministratore delegato rossonero ha parlato del futuro di Leao: "Non lascerà il club al 100%, non c’è alcuna possibilità. È impossibile", ha detto a El Chiringuito TV. Nei giorni scorsi, il Barcellona aveva mostrato interesse nei confronti del portoghese che però, come ribadito da Furlani, è considerato incedibile dai rossoneri

Rafael Leao non si muove dal Milan. Parola di Giorgio Furlani. L’amministratore delegato dei rossoneri ha parlato infatti del futuro del portoghese a El Chiringuito TV: "C’è possibilità che Leao possa giocare al Barcellona quest’anno? No, non c’è nessuna possibilità. Non lascerà il club al 100%. È impossibile". E sulla chance che possa essere lo stesso Leao a chiedere la cessione: "Non chiederà di lasciare il club – ha detto Furlani. Penso che il mio messaggio sia abbastanza chiaro".