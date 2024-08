In programma nella giornata di oggi, 23 agosto, un nuovo summit tra i due club per arrivare a un'intesa per l'argentino. Giornata decisiva anche per il rinnovo di McKennie mentre Koopmeiners resta una pista aperta per gli ultimi giorni di mercato. Identico discorso anche per Sancho: si lavora a un prestito con diritto di riscatto CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Nuovo appuntamento in programma nella giornata di oggi (23 agosto) tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez. I bianconeri, che hanno messo l'argentino nel mirino da tempo, proveranno ad avvicinarsi alla richiesta della Viola di 40 milioni di euro: Juventus che metterà sul piatto una proposta da 32 milioni di euro di parte fissa più 4/5 di bonus. Intanto, nel pre gara contro la Puskas Akademia, il dg della Fiorentina Ferrari ha parlato così: "Mancano otto giorni, al momento non ci sono le condizioni per fare l'operazione ma vedremo cosa succederà. Ripeto, mancano le condizioni di base. Noi siamo contenti di lui, non abbiamo necessità di venderlo ma siamo tranquilli, aspettiamo le condizioni giuste. 40 milioni il suo prezzo? Non lo so".

Koopmeiners pista aperta, e Sancho... Juventus che non abbandona la pista che porta a Koopmeiners, nonostante le resistenze da parte dell'Atalanta. Il giocatore, ai margini dei nerazzurri, non si allena da diversi giorni avendo presentato un certificato medico che di fatto gli impedisce di scendere in campo ed essere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Altro obiettivo è Jadon Sancho. La Juve è tornata sul giocatore del Manchester United. Siccome ha un ingaggio da 20 milioni lordi, i bianconeri lo prenderebbero solo in prestito oneroso con diritto (magari anche a cifre alte), per poi trovare un'intesa a fine stagione.

Nicolussi al Venezia, vicino il rinnovo di McKennie Sul fronte uscite, Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Venezia. Come si legge nel comunicato dei lagunari si tratta di un trasferimento "a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con obbligo di riscatto a determinate condizioni". Miretti al Genoa dovrebbe concretizzarsi nella giornata oggi, così come le prossime ore saranno decisive per il rinnovo di Weston McKennie.