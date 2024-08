Che differenze ci sono state tra il Verona del primo e del secondo tempo col Napoli? E la Juve è una candidata allo scudetto?

"Il Verona è abituata a giocare certi tipi di partite, al netto dei cambi che hanno avuto. Ma restano sempre una squadra che lotta e mette in difficoltà gli avversari. Sanno quello che vogliono. Dovremo essere pronti a portare la partita dove vogliamo. Scudetto? Lascio rispondere a voi, per me conta solo il Verona".