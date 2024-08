Roma, Dybala ha rifiutato l'Al-Qadsiah

Decisione clamorosa da parte dell'argentino che ha rifiutato la proposta dell'Al-Qadsiah. Sembrava tutto fatto, con accordi praticamente già raggiunti ma alla fine Dybala ha detto no preferendo continuare la sua avventura in giallorosso: troppo forte l'affetto verso i tifosi e verso la squadra. Sui social, di fatto l'annuncio del 21 della Roma: "Ci vediamo domenica"

Decisione clamorosa di Paulo Dybala che ha deciso di declinare la ricca proposta dell'Al-Qadsiah rifiutando l'Arabia. Il giocatore argentino resta alla Roma di Daniele De Rossi. Ore convulse per il numero 21 giallorosso: sembrava tutto fatto, soprattutto lato giocatore con un accordo di tre anni per una cifra totale di 75 milioni di euro. Di fatto mancava solo l'intesa (una sorta di indennizzo) tra i due club per arrivare alle firme finali, ma così non sarà. A comunicare la permanenza nella Capitale è stato lo stesso Dybala con un post social: "Grazie Roma, ci vediamo domenica".