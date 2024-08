Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Dopo aver chiesto di non essere convocato per la sfida contro il Lecce per ragioni inerenti al mercato (e a un interesse, quasi sfumato, del Paris Saint-Germain), il nigeriano è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, 22 agosto, con la squadra e sarà a disposizione di Gasperini per le prossime sfide

